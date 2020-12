Prostitution und immer neue Gäste: Köln schließt Hotel

Köln (dpa/lnw) - Prostitution und immer neue Gäste: Nach mehreren schweren Verstößen gegen die Corona-Auflagen ist in Köln ein Hotel in der Innenstadt zwangsweise dichtgemacht worden. Der Ordnungsdienst habe den Betrieb per Verfügung vorerst geschlossen und versiegelt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Vor allem gegen das Verbot von Übernachtungen zu touristischen Zwecken sei in dem Haus verstoßen worden. Der Betrieb war bereits zuvor negativ aufgefallen.

Von dpa