Absturz eines Kleinflugzeugs: Identität des Toten geklärt

Flammersfeld/Bonn (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Absturz eines in Bonn gestarteten Sportflugzeuges im Westerwald ist die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 55 Jahre alten Mann aus dem Raum Bonn, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Mann sei bei dem Absturz alleine im Flugzeug gewesen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Absturzes dauerten noch an, sagte der Polizeisprecher.

Von dpa