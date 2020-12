Wieder zwei Abgänge bei Krefeld Pinguinen

Auch Trainer Glen Hanlon, den die Pinguine im Frühjahr erst verpflichtet hatten, war vor wenigen Wochen schon wieder gegangen. Bei den Pinguinen, die in der vergangenen Saison lange Zeit die Insolvenz fürchten mussten, hatte in den vergangenen Monaten auch zweimal der Geschäftsführer gewechselt. An der am 17. Dezember startenden Saison wollen die Pinguine aber teilnehmen.