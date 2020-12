Köln schränkt Verkauf von Glühwein deutlich ein

Zuletzt hatte es massive Kritik am Glühweinausschank in der Stadt gegeben, den viele Restaurants und Bars mittlerweile anbieten. Im Internet findet man - wie auch in anderen Städten - Tipps für sogenannte Glühweinwanderungen von Bude zu Bude. Das provoziert in Augen von Kritikern aber Menschenansammlungen. «Glühweinstände unterlaufen unsere Kontaktbeschränkungen», prangerte etwa der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach an. Die Zustände in Köln nannte er «katastrophal».

Bislang hatten für Glühwein in Köln die gleichen Regeln gegolten wie für anderen Alkohol in Corona-Zeiten. Der Verkauf war von 22.00 bis 6.00 Uhr verboten. Freitags, samstags und sonntags galt das Verkaufsverbot an Ausgeh-Hotspots wie der Altstadt schon ab 20.00 Uhr.