Hubschrauber und Streife verfolgen 16-jährigen Autofahrer

Salzkotten (dpa/lnw) - Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber hat die Polizei einen 16 Jahre alten Autofahrer auf der Flucht durch Ostwestfalen verfolgt. Der junge Fahrer am Steuer eines hochmotorisierten Geländewagens sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle in Salzkotten geflohen und habe seine Verfolger zunächst abgeschüttelt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Sie hätten das Auto am Dienstagabend immer wieder aus den Augen verloren. Schließlich war der Wagen ganz verschwunden.

Von dpa