Beethoven online: Feiern zum 250. Geburtstag ohne Publikum

Bonn (dpa) - Wegen der Coronavirus-Pandemie feiert Beethovens Geburtsstadt Bonn den 250. Jubeltag des Komponisten in rund einer Woche vor allem online und medial. Das Programm mit Konzerten ohne Publikum sei in Rundfunk, Fernsehen und Internet erlebbar, teilten die Veranstalter des Jubiläumsjahres am Mittwoch mit. Am 17. Dezember jährt sich der in einem Bonner Kirchenbuch eingetragene Tauftag von Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) zum 250. Mal. An diesem Tag gibt Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Oper. Die Aufführung wird auf 3Sat, im WDR-Fernsehen und im Radio übertragen sowie gestreamt.

Von dpa