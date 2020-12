Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat erneut für einen «Jahreswechsel-Lockdown» geworben und eine «gemeinsame deutsche Antwort» auf die steigenden Infektionszahlen eingefordert. Alleingänge von Ländern in dieser Phase seien falsch, sagte Laschet am Mittwoch in Berlin.

Von dpa