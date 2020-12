Hand in Schublade eingeklemmt: Verhandlung fällt aus

Minden (dpa/lnw) - In einem Streit um Produktsicherheit nach der eingeklemmten Hand eines Kindes in einer Küchenschublade ist eine Gerichtsverhandlung kurzfristig abgesagt worden. Kläger und Beklagte hätten kurz vor der geplanten Verhandlung am Donnerstag ihren Verzicht auf die mündliche Erörterung erklärt, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Minden. Ein Großvater, dessen Enkel sich in der elektrischen Besteckschublade die Hand eingeklemmt hatte, will einen Küchenhersteller behördlich zu mehr Vorsorge zwingen und hatte sich dazu an die Bezirksregierung Detmold gewandt.

Von dpa