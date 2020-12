Zidane nach Sieg: Alle Madridistas glücklich und stolz

Madrid sicherte sich durch den Sieg am letzten Spieltag der Champions League den Gruppensieg vor der Borussia, die als Gruppenzweiter erstmals seit 43 Jahren ins Achtelfinale einzog. Mit einer Niederlage hätte Real allerdings auch ausscheiden können. «Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Ich werde euch nicht sagen, was ich den Spielern sage, das sind Sachen der Umkleide», sagte Zidane. «Wenn man sich das Spiel ansieht, können alle Madridistas glücklich und stolz auf die Mannschaft sein. Das ist es, was mich interessiert.»