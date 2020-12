Turnierblase: Eine Champions-League-Saison in 8 Tagen

Düsseldorf (dpa) - Mit Spielen der drei deutschen Teilnehmer Borussia Düsseldorf, Post SV Mühlhausen und 1. FC Saarbrücken beginnt an diesem Freitag in Düsseldorf das Endrundenturnier der Tischtennis-Champions-League. Ähnlich wie die Fußballer das im Sommer in Lissabon vorgemacht haben, wird auch die Tischtennis-Königsklasse in dieser Corona-Saison statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen an nur einem Ort als Turnier ausgespielt.

Von dpa