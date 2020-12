Backstein statt Laptop verpackt: Festnahme durch Polizei

Erftstadt (dpa/lnw) - Sie sollen Pakete unterschlagen und in einem Fall einen Laptop gegen einen Backstein getauscht haben: Die Polizei hat im Rhein-Erft-Kreis zwei Paketzusteller festgenommen. Zeugen hatten nach Polizeiangaben von Donnerstag gesehen, wie die zwei Männer in Erftstadt Pakete aus ihrem Diensttransporter in einen Privatwagen umluden. Die eintreffenden Beamten hätten die Tatverdächtigen dann vor Ort mit geöffneten und manipulierten Paketen erwischt.

Von dpa