350 000 Euro in Unterhose und Schuhen versteckt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Düsseldorfer Flughafen soll ein Mann versucht haben, in Schuhen und Unterhose 350 000 Euro am Zoll vorbeizuschmuggeln. Zunächst hatten Beamte der Bundespolizei 250 000 Euro in den speziell präparierten Schuhsohlen des 50-jährigen Düsseldorfers gefunden, der in die Türkei fliegen wollte. Hinzugerufene Zollbeamte fanden dann weitere 100 000 Euro in der Unterhose des Mannes. Er habe sie dort «freischwebend gelagert, in der Hoffnung, dass dort nicht nachgeschaut wird», sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Die Geldsumme bestand vor allem aus 500-Euro-Scheinen.

Von dpa