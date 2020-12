Dortmund (dpa) - Für Michael Zorc gibt es bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montag keinen Wunschgegner für Borussia Dortmund. «Bei der Auslosung ist es wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist», sagte der BVB-Sportchef am Donnerstag.

Von dpa