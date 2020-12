Polizei rettet 280 000 Euro teures Gemälde aus Altpapier

Düsseldorf (dpa) - Die Polizei am Düsseldorfer Flughafen hat ein Gemälde des surrealistischen Malers Yves Tanguy im Wert von 280 000 Euro aus dem Altpapier gerettet. Ein Geschäftsmann habe vor einem Flug nach Tel Aviv einen flachen Pappkarton mit dem 40 mal 60 großen Bild darin am Schalter vergessen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Erst später sei ihm aufgefallen, dass er das Handgepäck vergessen habe. Von Israel aus versuchte er zunächst vergeblich, das Schicksal des wertvollen Bildes zu klären. Schließlich machte sich ein Neffe des Mannes von Belgien aus auf den Weg nach Düsseldorf und erstattete am Flughafen eine Verlustanzeige.

Von dpa