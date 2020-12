Mehr Streifen in Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Tumulten in der Düsseldorfer Altstadt am vergangenen Samstag wollen Stadt und Polizei kommende Woche über ein nächtliches sogenanntes Verweilverbot entscheiden. Für das bevorstehende Wochenende werden sie ihre Präsenz erhöhen und verstärkt zusammen auf Streife gehen. Darauf hätten sich Polizei und Stadt am Donnerstag verständigt, teilte die Stadt mit. Aufgrund der Erfahrungen wollen Stadt und Polizei nächste Woche entscheiden, ob weitreichendere Verbote, wie etwa ein nächtliches Verweilverbot, ausgesprochen werden müssen.