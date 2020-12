A43 bei Witten voraussichtlich bis Freitag gesperrt

Witten (dpa/lnw) - Die Autobahn 43 bei Witten bleibt in Richtung Wuppertal voraussichtlich bis Freitag gesperrt. Ein mit einem Bagger beladener Lastwagen habe am Donnerstag eine Brücke touchiert, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Ein Statiker müsse den Schaden prüfen. Der Autobahnabschnitt zwischen Witten-Heven und Sprockhövel in Richtung Wuppertal war am Donnerstagnachmittag gesperrt worden. Der Fernverkehr werde großräumig umgeleitet, hieß es.

Von dpa