Schalke-Vorstand wirbt im offenen Brief um Zusammenhalt

Gelsenkirchen (dpa) - Der Vorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat in einem emotionalen Schreiben an die Mitglieder und Fans um Zusammenhalt geworben. «Insbesondere sportlich ist die Lage schwierig wie seit Jahrzehnten nicht. Dass wir seit 26 Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen haben, schmerzt uns alle unendlich», hieß es in dem offenen Brief, den der Traditionsverein am Donnerstag veröffentlichte. Darin schwört der Vorstand die Anhänger ein, dem Verein im Abstiegskampf beizustehen: «Das Einzige, was bis Ende Mai zählt, ist der Klassenerhalt. Dafür brauchen wir eure Unterstützung und den starken Zusammenhalt im Verein, der die Knappen immer ausgezeichnet hat.»

Von dpa