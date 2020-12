Zehn Wissenschaftler erhalten Leibniz-Preis 2021

Bonn (dpa) - Vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler erhalten den renommierten Leibniz-Preis 2021. Die für jeden Preisträger mit einem Preisgeld von 2,5 Millionen Euro verbundene Auszeichnung geht an jeweils zwei Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften und aus den Ingenieurwissenschaften sowie vier aus den Lebenswissenschaften. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit.

Von dpa