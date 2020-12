Europa League: Bayer Leverkusen mit deutschem Tor-Rekord

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat am Donnerstag einen deutschen Tor-Rekord in der Fußball-Europa-League aufgestellt. Das frühe 1:0 von Leon Bailey (8.) im letzten Vorrunden-Spiel gegen Slavia Prag war bereits das 18. Tor von Bayer in dieser Gruppenphase. Die bisherige deutsche Vorrunden-Bestmarke der Bundesligisten hatten Werder Bremen (2009/10) und Eintracht Frankfurt (2018/19) mit jeweils 17 Toren gehalten.

Von dpa