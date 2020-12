Aachen (dpa/lnw) - Die Printenbäcker in Aachen vermissen die in diesem Jahr ausgefallenen Weihnachtsmärkte. Dort würden traditionell viele Printen gekauft, berichtete Michael Nobis, der Inhaber einer Printenbäckerei. Auch würden die Bäckereien in der Innenstadt in der Weihnachtszeit häufig von Touristen besucht, die dann das örtliche Lebkuchengebäck kaufen. Allerdings lassen sich viele Kunden die Aachener Spezialität nun schicken, wie eine Verkäuferin berichtete. «Über den Online-Shop und per Telefon ordern viele Kunden derzeit ihre Printen», sagte auch Nobis.

Auch die Aachener Lambertz-Gruppe ist von der Absage fast aller Weihnachtsmärkte betroffen. Der Gebäckhersteller ist Anbieter von Lebkuchen, Printen und Dresdner Stollen und normalerweise mit eigenen Ständen auf den Weihnachtsmärkten in Aachen, Köln, Nürnberg, Hamburg und Dresden vertreten.

Lambertz-Eigentümer Hermann Bühlbecker meinte, der Wegfall der Weihnachtsmärkte «ist nicht nur für viele Veranstalter und Markthändler eine wirtschaftliche Katastrophe, sondern sicherlich für viele Millionen Besucher, Fans und Touristen eine große Enttäuschung».

Zwar laufe der Hauptabsatz über die großen Handelsketten des Lebensmitteleinzelhandels, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Aber mit der Absage fielen auch mit Aufwand gestaltete Verkaufsstellen weg, die den Bekanntheitsgrad erhöhten. Allein der Aachener Weihnachtsmarkt habe etwa 1,5 Millionen Besucher. Lambertz empfange in Aachen viele Bustouristen, die gezielt Besuche von Weihnachtsmarkt und Fabrikverkauf kombinierten.

Die Bäcker in Aachen bieten ihre würzige Spezialität das ganze Jahr über an. Doch ist die Weihnachtszeit eine Hauptabsatzzeit der oft mit Schokolade überzogenen Lebkuchen. Ein Verein schützt die Herkunftsbezeichnung «Aachener Printen». Es gibt sie in harter und weicher Version, und meist sind sie rechteckig.