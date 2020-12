Bericht: Lehrer und Eltern für verlängerte Ferien

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vertreter von Eltern- und Lehrerverbänden haben sich für verlängerte Weihnachtsferien in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Studien zeigten, dass ältere Schüler genauso ansteckend seien wie Erwachsene, begründete der Präsident des Lehrerverbands NRW, Andreas Bartsch, seine Position in der «Rheinischen Post» (Freitag). Auch die Vorsitzende der Landeselternkonferenz nannte eine Verlängerung bis zum 10. Januar eine «gute Lösung». Voraussetzung müsse aber ein Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens sein, betonte Anke Staar in der «RP».

