Mann nach Unfall auf A1 in Lebensgefahr: Vollsperrung

Wermelskirchen/Burscheid (dpa/lnw) - Ein Mann hat sich mit seinem Wagen auf der Autobahn 1 am frühen Freitagmorgen mehrmals überschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Nach dem Unfall gegen 5.30 Uhr zwischen Burscheid und Wermelskirchen nahe Leverkusen sperrte die Polizei die A1 in Richtung Dortmund ab. In der Folge staute es sich laut Angaben einer Polizeisprecherin zeitweise auf etwa fünf Kilometern. Die Sperrung sollte voraussichtlich bis zum späten Morgen noch bestehen, sagte ein Polizeisprecher.