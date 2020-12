Land verhindert Ausgangssperre für Hotspot Espelkamp

Espelkamp (dpa/lnw) - Für die Stadt Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke als extremer Corona-Hotspot ist eine geplante Ausgangssperre nach einem Veto des Landes zunächst vom Tisch. Eine Sprecherin des Kreises sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, nach Gesprächen mit dem Land werde man nun erst mit anderen Maßnahmen gegensteuern. Die Wocheninzidenz in Espelkamp hatte am Donnerstag mit 580 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche einen Extremwert erreicht.

