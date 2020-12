Erfolglos Geldautomat gesprengt: Flucht ohne Beute

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Nach der erfolglosen Sprengung eines Geldautomaten in Bad Salzuflen ist das bislang unbekannte Täter-Duo geflüchtet. Es sei ein hoher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei des Kreises Lippe am Freitag mit. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Männer in einem roten Auto in Richtung Vlotho vom Tatort wegfuhren. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Von dpa