Mordprozess gegen Vater: Lebenslange Haft beantragt

Siegen (dpa/lnw) - Im Mordprozess gegen ein Mann, der seinen dreijährigen Sohn auf grausame Weise getötet haben soll, hat die Anklage lebenslange Haft gefordert. Vor dem Landgericht Siegen sprach die Staatsanwaltschaft am Freitag von einem heimtückischen Mord und einer besonderen Schwere der Schuld. Sie wirft dem 34-Jährigen vor, er habe den kleinen Jungen im Mai in seiner Wohnung in Lennestadt zunächst gewürgt, ihn dann auf eine Matratze gelegt und diese angezündet. Sein Sohn habe zum Zeitpunkt des Brandes noch gelebt.

Von dpa