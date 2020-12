Impfbeginn mit Über-80-Jährigen: Über 1,2 Millionen in NRW

Wiesbaden/Düsseldorf (dpa/lnw) - Wenn bei der Impfung gegen das Coronavirus nach dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission mit den über 80-Jährigen begonnen wird, betrifft das in Nordrhein-Westfalen allein mehr als 1,2 Millionen Menschen. Das ergibt sich aus einer Aufstellung des Statistischen Bundesamtes vom Freitag. Hinzu kommen laut dem Vorschlag noch Personen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in der Pflege und in Krankenhäusern sowie Menschen, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten.