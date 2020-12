Stürmer Zalewski kehrt zu den Kölner Haien zurück

Köln (dpa) - Michael Zalewski kehrt zu den Kölner Haien zurück. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, soll der 28 Jahre Stürmer den Kader ergänzen. Der Amerikaner war schon in der Saison 2018/2019 für die Haie auf Torejagd gegangen und erzielte in der vergangenen Spielzeit für die Vienna Capitals in Österreich in 49 Partien 15 Treffer. «Er bringt uns mehr Tiefe, gerade vor dem Hintergrund der Verletzung Sebastian Uviras», sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Laut Mitteilung ist «die Lizenzierung für den Spielbetrieb der DEL unter Vorbehalt der medizinischen Untersuchungen für nächste Woche geplant».

Von dpa