Tank mit Folie abgedeckt: Polizei legt maroden Lkw still

Herne (dpa/lnw) - Defekte Bremsen und ein mit Frischhaltefolie abgedeckter Tank: Die Polizei hat in Herne einen maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Das Gefährt ohne Tankdeckel sei in einem «fragwürdigen Allgemeinzustand» gewesen, teilten die Beamten am Freitag mit. Dabei sei der Lkw den Papieren zufolge erst kürzlich ohne Mängel durch den TÜV gekommen. Das machte die Polizisten bei der Kontrolle am Dienstag stutzig, sie schrieben eine Anzeige wegen Falschbeurkundung. Zudem habe der Fahrer keine erforderliche Qualifikation vorweisen können und Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten.

Von dpa