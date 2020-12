Gebauer: Präsenzpflicht endet, Schulen bleiben aber offen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen endet kurzfristig am kommenden Montag die Präsenzpflicht im Klassenraum. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wird das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. «Alle Schulen bleiben offen, Unterricht findet statt», betonte die Ministerin. Kurz zuvor hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits die Kernpunkte genannt.

Von dpa