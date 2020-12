Polizei stoppt illegales Autorennen in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Die Polizei in Duisburg hat ein illegales Autorennen gestoppt. Einer der Fahrer ist aber entkommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Kontrahenten hatten sich an einer Ampel im Stadtteil Hamborn ein Beschleunigungsrennen über etwa 250 Meter geliefert. Die Beamten stellten einen der Fahrer nach dem Rennen. Das Auto des Mannes wurde sichergestellt. Zudem musste er nach der Kontrolle am Samstagmorgen seinen Führerschein abgeben. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren zu, hieß es.

Von dpa