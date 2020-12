Die Bilanz von zwei zweiten Plätzen in der Bundesliga und dem zweimaligen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale ist nicht schlecht, aber aus BVB-Sicht sicher auch verbesserungswürdig. Nach Informationen der in Dortmund erscheinenden Zeitung sondiert der BVB den Trainermarkt seit geraumer Zeit. Bei der Hauptversammlung im November stärkte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seinen Coach öffentlich. «Ich werde keine Trainerdiskussion führen und möchte an dieser Stelle eine Lanze für Lucien Favre brechen. Es gibt keinen Dissens», sagte der 61-Jährige.