Großes Interesse an Karten für Gottesdienste im Kölner Dom

Auch in anderen Gemeinden sind die Heiligabend-Gottesdienste teilweise schon ausgebucht. Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sagte, die Kirchen hätten schon seit langem weitgehende Hygieneschutzkonzepte für Präsenzgottesdienste etabliert. «Dazu gehören auch Abstandsgebot, Maskenpflicht, Gesangsverbot sowie Teilnehmendenlisten.» Wo erforderlich, würden die Planungen angepasst. So werde ein ursprünglich für Heiligabend geplanter Gottesdienst in der Bielefelder SchücoArena doch nur online stattfinden, sagte ein Sprecher der Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

«Dass wir bei unseren Gottesdiensten alles tun wollen, um Gefährdungen der Gesundheit auszuschließen, ist für uns selbstverständlich und eine klare Konsequenz des christlichen Nächstenliebegebots», sagte der EKD-Sprecher.