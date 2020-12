Lkw-Fahrer und elfjähriger Sohn bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Mit seinem elfjährigen Sohn auf dem Beifahrersitz ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt in einen Pannen-Lkw gekracht. Der 55-jährige Fahrer und das Kind wurden bei dem Unfall auf der Autobahn 2 bei Gütersloh am späten Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Sattelzug war aus noch ungeklärter Ursache in den wegen einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen abgestellten Lastwagen gefahren. Dabei krachte er mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den Auflieger des abgestellten Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde die Fahrerkabine stark beschädigt.

Von dpa