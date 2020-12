Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Impfzentren in NRW sind ab Dienstag laut dem Gesundheitsministerium im «Stand-by-Modus» - sie halten sich also ab jetzt bereit. Der Betriebsstart werde jedem Impfzentrum mit einem Vorlauf von drei Tagen durch das Ministerium mitgeteilt, kündigte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. «Die Betriebsaufnahme erfolgt mit der Bereitstellung von ersten Impfstoffdosen durch das Land.» Ab wann in Deutschland ein Corona-Impfstoff zugelassen wird, ist noch offen - Anfang Januar gilt derzeit als möglich.

Das Land hatte die Kreise und Städte angewiesen, die 53 Zentren bis zum Dienstag betriebsbereit aufzubauen. Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW hatten sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass sie für die Impfzentren genügend Ärzte und medizinisches Fachpersonal zur Verfügung stellen können.