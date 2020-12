Am Morgen staute sich der Verkehr in Richtung Oberhausen auf mehrere Kilometer. Der Lkw müsse aufwendig mit einem Schwerlastkran geborgen werden, hieß es von der Feuerwehr. Die Polizei ging am frühen Dienstagmorgen davon aus, dass die Fahrbahn in Richtung Oberhausen noch bis mindestens 13 Uhr gesperrt sein werde und rief die Menschen auf, den Umleitungsempfehlungen zu folgen. Auch mehrere hundert Liter Diesel waren aus dem Fahrzeug ausgetreten. Zur Unfallursache ermittelt die Autobahnpolizei.