Am Mittwoch wird das Wetter etwas freundlicher und es bleibt meist trocken. Laut DWD liegen die Temperaturen wie schon am Dienstag zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht ziehen dann wieder vermehrt Wolken auf und es kann vereinzelt regnen. Auch am Donnerstag bleibt es laut Vorhersage stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.