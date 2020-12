Holzwickede (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Krankenwagens in Holzwickede (Kreis Unna) sind vier Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen sei mit Blaulicht und Martinshorn an einer roten Ampel links abgebogen, als es zur Kollision gekommen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa