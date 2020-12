SPD: Sofortige Erstattung der Kita-Gebühren wegen Lockdown

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD in Nordrhein-Westfalen fordert, Elternbeiträge für Kita und Kindertagespflege sofort zu erstatten, solange die Einrichtungen coronabedingt nicht besucht werden könnten. In einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags warf Oppositionsführer Thomas Kutschaty der schwarz-gelben Landesregierung am Dienstag vor, ihre Betreuungsgarantie bestehe nur auf dem Papier. Tatsächlich werde die Verantwortung auf die Eltern abgeschoben, die ihre Kinder nun zu Hause halten sollten. «Was ist das für eine Garantie, die man bloß nicht in Anspruch nehmen soll?», fragte Kutschaty. In NRW regiere kein Kabinett mehr, «sondern das totale Chaos», sagte der SPD-Fraktionschef. Er forderte erneut einen langfristigen Plan zur Pandemie-Bekämpfung.

Von dpa