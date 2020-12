Überfall auf Luxus-Uhrenladen an der Kö: Zeugen gesucht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Coup von Uhren-Räubern auf der Düsseldorfer Königsallee suchen die Ermittler dringend Zeugen. Kriminelle hatten bei einem Luxusuhren-Anbieter am Montag Uhren im Wert von rund einer Million Euro erbeutet. Der Überfall sei «minuziös ausbaldowert» gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es werde nun jede Menge Material aus Überwachungskameras gesichtet. Die Täter hätten zudem reichlich Spuren hinterlassen, die nun ausgewertet würden. Man prüfe auch, ob die Räuber für ähnliche Überfalle in Deutschland verantwortlich sein könnten und der Coup Teil einer Serie war.