Stamp räumt Fehler der Regierung in der Corona-Krise ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat Kommunikationsfehler der Landesregierung in der Corona-Krise eingeräumt. Die Notwendigkeit, häufig binnen weniger Stunden Entscheidungen treffen zu müssen, mache anfällig für Fehler, sagte er am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zu den verschärften Corona-Maßnahmen. So sei es auch in den vergangenen Tagen mit den kurzfristigen Entscheidungen zu Kitas und Schulen gewesen. Die schwarz-gelbe Regierung habe «nicht in der Souveränität kommuniziert wie es unser eigener Anspruch ist», räumte Stamp ein.

Von dpa