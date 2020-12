Arminia-Trainer wirbt um Geduld: «Werden alles unternehmen»

Neuhaus hofft auf eine ähnliche Energieleistung seines Teams wie im vorigen Heimspiel gegen Mainz, als mit dem 2:1 eine Serie von zuvor sieben verlorenen Spielen beendet werden konnte: «Wir haben eine schwierige Phase hinter uns gelassen und haben ein gutes Heimspiel gegen Mainz gezeigt. Wir müssen uns an die guten Dinge erinnern und uns darauf besinnen, dass wir es können.» Daran soll auch das 0:2 am vergangenen Spieltag in Freiburg nichts ändern. «Wir waren uns alle als Einheit darüber einig, dass wir deutlich besser als in Freiburg spielen können», sagte Neuhaus.

Im ersten Bundesliga-Duell beider Teams muss die Arminia auf Andreas Voglsammer, Noel Niemann, Jacob Laursen, Reinhold Yabo, Amos Pieper und Arne Maier. Zudem ist der Einsatz von Manuel Prietl und Brian Behrendt gefährdet. Für Neuhaus wird es ein Wiedersehen mit Heiko Herrlich, den er einst als Trainerassistent von Borussia Dortmund gecoacht hatte. «Er hat den Sprung vom Spieler zum Trainer sehr gut gemeistert. Ich drücke ihm für die Zukunft die Daumen, morgen aber nicht.»