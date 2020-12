Fechter-Bund verschiebt German Masters auf Februar 2021

Bonn (dpa) - Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen hat der Deutsche Fechter-Bund die für den 19./20. Dezember geplanten German Masters in der Säbelkonkurrenz auf Anfang Februar 2021 verschoben. «Bislang hat die Bundesregierung zwar den Profi- und Leistungssport noch nicht ausgeschlossen, jedoch wäre die Durchführung der German Masters am kommenden Wochenende in Bonn genau jetzt ein falsches Signal», sagte Sportdirektor Sven Ressel laut Verbandsmitteilung vom Dienstag.

Von dpa