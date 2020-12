Messe Düsseldorf verlängert Kurzarbeit: Millionenverluste

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Messe Düsseldorf erwartet nach heftigen Einbußen durch abgesagte Veranstaltungen in der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr einen zweistelligen Millionenverlust. Nach einer Aufsichtsratssitzung kündigte das Unternehmen am Dienstagabend an, dass die Kurzarbeit vorerst bis Ende März ausgeweitet wird. Außerdem sollen Stellen vorerst nicht neu besetzt werden sowie befristete Verträge auslaufen. Die Investitionen, die sich im laufenden Jahr auf knapp 36 Millionen Euro statt geplanter 70 Millionen Euro beliefen, würden 2021 auf ein Minimum von 10,5 Millionen Euro zurückgefahren.

Von dpa