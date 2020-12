BVB-Coach Terzic bei Hummels zuversichtlich

Bremen (dpa) - Die Verletzung von Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels ist offensichtlich nicht gravierend. «Die erste Info ist, dass es muskuläre Probleme waren, in Richtung Krämpfe. Das ist ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass wir uns jetzt schnell erholen könnnen», sagte BVB-Trainer Edin Terzic, der beim 2:1 am Dienstagabend im Spiel bei Werder Bremen sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben hatte. Hummels verließ fünf Minuten vor Schluss mit einer Oberschenkelverletzung das Feld. Das nächste Spiel bestreiten die Dortmunder am Freitag gegen den 1. FC Union Berlin.

Von dpa