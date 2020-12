Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund haben sich am Dienstagabend rund 30 Menschen geprügelt - teilweise mit Holzlatten. Bei der Schlägerei in der Nordstadt seien mindestens drei Teilnehmer leicht verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine Behandlung hätten sie abgelehnt.

Von dpa