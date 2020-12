Wesentlich weniger Stau in NRW aufgrund von Corona-Lockdown

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Aufgrund des bundesweiten harten Corona-Lockdowns hat es am Mittwochmorgen wesentlich weniger Stau in Nordrhein-Westfalen gegeben als üblich. Um 8.30 Uhr war eine Gesamtstaulänge von etwa 20 Kilometern zu verzeichnen, wie der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zur gleichen Zeit am vergangenen Mittwoch sei es etwa fünf Mal so viel gewesen. Da der Wert auch im Vergleich zu den anderen Tagen hervorsteche, könne diese Veränderungen auf den Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen zurückgeführt werden, sagte ein Sprecher.

Von dpa