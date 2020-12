Oberhausen (dpa) - Auf einem Spielplatz in Oberhausen hat die Stadt ein 1,80 Meter tiefes Loch entdeckt und zuschütten lassen. Die Verwaltung geht davon aus, dass Kinder es gegraben haben. «Welches Werkzeug verwendet wurde, um ein so stattliches Loch zu buddeln, ist unbekannt», bestätigte die Stadt am Mittwoch. Die «WAZ» hatte darüber berichtet.

Von dpa