Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Landtagspräsident André Kuper hat alle Bürger zur Rücksichtnahme in der Corona-Krise aufgerufen - gerade auch an den bevorstehenden Feiertagen. «Das Virus wird Weihnachten keine Pause einlegen», sagte er am Mittwoch zu Beginn der letzten Plenarsitzung des Jahres.

Von dpa