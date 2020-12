Van Laack-Chef verteidigt Kittel: «Eine einzige Beschwerde»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Van Laack-Chef Christian von Daniels hat die Qualität von zehn Millionen an das Land NRW gelieferten Schutzkittel verteidigt: «Es gab insgesamt nur eine einzige Beschwerde», sagte von Daniels am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Einer Pflegeeinrichtung in Bochum seien die Kittel zu leicht gewesen. «Da haben wir die 5000 Stück sofort gegen ein anderes, schwereres Modell ausgetauscht», sagte von Daniels. Er reagierte damit auf die Uni-Klinik Essen, die die Kittel aussortiert hatte - weil sie nach Ansicht des Krankenhauses zu schnell reißen.

Von dpa