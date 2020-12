Düsseldorf (dpa/lnw) - In der letzten Plenarsitzung dieses Jahres hat das nordrhein-westfälische Parlament am Mittwoch den Landeshaushalt für 2021 verabschiedet. Er sieht Rekordausgaben in Höhe von mehr als 84 Milliarden Euro vor - rund vier Milliarden mehr als im laufenden Jahr.

Von dpa